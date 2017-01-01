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Antalya Devlet Konservatuvarı 12. Uluslararası Pera Piyano yarışmasından ödüllerle döndü

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:04
Antalya Devlet Konservatuvarı 12. Uluslararası Pera Piyano yarışmasından ödüllerle döndü
Antalya Devlet Konservatuvarı 12. Uluslararası Pera Piyano yarışmasından ödüllerle döndü

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencileri Özel Güzel Sanatlar Pera Lisesi tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'ndan ödüllerle döndü.
İstanbul'da düzenlenen 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı Lisans öğrencileri Yener Şamlı ve Serenat Kacar, 17 Yaş Üstü Piyano Duo kategorisinde ikincilik ödülü aldı. 9-10 Yaş Solo Piyano Yarışması'nda yarı zamanlı 5. sınıf öğrencisi Melisa Kuzay üçüncülük ödülü, Piyano Anasanat Dalı yarı zamanlı 5. sınıf öğrencisi Arda Atabay teşvik ödülü, Piyano Anasanat Dalı Lise 4 öğrencisi Ceren Okay ise teşvik ödülü aldı.
12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda Antalya Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Samir Mirzayev'de Jüri Üyesi ve konuk sanatçı olarak yarışmada yer aldı.
(SÇ-SÇ-Y)

17.05.2017 12:04:35 TSI
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