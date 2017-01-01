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Öğrencilerden resim sergisi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'nın köklü eğitim kurumlarından olan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Anadolu Lisesinde, yıl sonu resim sergisi açıldı.

Eğitimdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Yeni Hamle Eğitim Kurumlarında sosyal ve kültürel faaliyetler de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Hamle Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı 150 yağlı boya tablosu, akrilik ve karakalem eserlerinin yer aldığı sergi açıldı. Serginin açılışında konuşma yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polatkaya, sergide emeği geçen öğrencilere teşekkür ederek, öğrencilerinin yaptıkları eserlerin takdire şayan olduğunu söyledi.

Öte yandan birbirinden önemli eserlerin yer aldığı sergi bir hafta boyunca açık kalacak.

(BT-SD-Y)



17.05.2017 12:04:39 TSI

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