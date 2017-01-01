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Karaman'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:07
Karaman'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Karaman'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman'da bir kamyonet önce bir yayaya daha sonra park halindeki iki otomobile çarparak durabildi.
Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Tapduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Hüseyin E. (31) yönetimindeki 70 FL 789 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bekleyen 55 yaşındaki Mustafa C.'ye çarptıktan sonra park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Ağır yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Mustafa C., daha sonra hayati tehlike kaydı ile Konya'ya sevk edildi.
Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(MD-İP-Y)

17.05.2017 12:07:04 TSI
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