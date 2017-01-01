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Başkan Ahmet Atam'dan Tuğgeneral Tatkan'a 'hayırlı olsun' ziyareti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Baro Yönetim Kurulu üyesi Avukat Yasemin Aşıkovalı Çakır'ın hazır bulunduğu ziyarette, bilgi alış verişinde bulunuldu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Garnizon Komutanı Bülent Tatkan, Başkan Atam'a Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığının amblemini hediye etti.

Atam ve Çakır, Bülent Tatkan'a yeni görevinin 'hayırlı olması' temennisinde bulundu.

Atam, ziyaret sonra Tatkan'a çini plaket takdim etti. (EFE)



17.05.2017 12:11:52 TSI

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