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Şanlıurfa çiçeklerle donatılıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede toplam 1 milyon mevsimlik çiçek dikimi yapıyor.

1 milyon yazlık çiçek dikimine başlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Mayıs ayının sonuna doğru tamamlamayı hedefliyor. Yeşili, tarihi dokularla buluşturup kenti daha cazip hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, gerek kent merkezinde gerekse bütün ilçelerde 1 milyon tagatess, bahariye ve ipek çiçek dikimi gerçekleştiriyor. Park, mesire alanları, orta refüj ve ana arterlerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, peyzaj ve çevre düzenlemesiyle kente estetik kattı.

Öte yandan kentin gözde mekanlarında mevsimine uygun ve tarihi dokusuyla özdeşleşen dekoratif çiçek dikim ve bakımı devam ediyor.

(AK-SD-Y)



17.05.2017 12:11:59 TSI

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