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Ankara Caddesi düzenleniyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:12
Ankara Caddesi düzenleniyor
Ankara Caddesi düzenleniyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Ankara Caddesi yapılan yeni düzenleme ile Çınar Caddesine alternatif olacak.
Bir süre önce enerji nakil hatları yer altına alına Ankara Caddesinde konut duvarları, yaya yolları ve satıh kaplama çalışmaları için hummalı bir çalışma sürüyor.
Haziran ayı ortasına kadar tüm çalışmaların tamamlanarak hizmete açılmasını hedeflediklerini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici çalışmaları yerinde inceledi. Burada yaptığı açıklamada "Bu caddemizi kentin trafik yükünü çekmesi yanında konum itibariyle de önemli bir cadde. Burayı adına yaraşır biçimde hizmete sokacağız. Gördüğünüz gibi enerji hatlarının oluşturduğu görüntü kirliliğini kaldırdık. Konutların çevre duvarlarını örnek zarif bir şekilde inşa ediyoruz. Duvarların sütunları üstüne caddenin simgesi flamingo tasarımlı aydınlatmaları koyacağız. Yaya yolları bitirilmesi ile de sıcak asfalt kaplanarak hizmete sokacağız." Dedi
Bir sonraki aşamada yolun merkez tarafından girişindeki 90 derecelik virajın yumuşatılması için çalışmaları olacağına dikkat çeken Başkan Yemenici "Askerlik Şubesi bina ve arsasını almak için girişimlerimiz var. İnşallah bunu da olumlu sonuçlandırıp yolu düz bir açıyla ana caddeye bağlayacağız ve önemli bir rahatlama sağlayacağız" dedi.
(TT-AY)

17.05.2017 12:12:03 TSI
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