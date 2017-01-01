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Pazarlar'da masa futbolu turnuvası



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, kurumlar ile vatandaşlar arasında kaynaşmayı sağlamak ve daha sağlıklı iletişim kurulması amacıyla masa futbol turnuvası düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Masa futbolu turnuvası Pazarlar Meslek Yüksekokulu spor salonunda düzenlendi.

Yapılan Masa futbolu turnuvasında birinciliği Mehmet Çatal ve Kadir Jöntürk, ikinciliği Serkan Çatal ve Ali vurgun, üçüncülüğü ise Mehmet Ali Coşkun-Yusuf Korkmaz oldu.

Turnuvada dereceye girenlere kupalarını ve madalyalarını Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Harun Çakır verdi.

Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Harun Çakır, "Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğümüzün Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği masa futbolu turnuvası sona erdi. Turnuvalara katılan herkese teşekkür ederim" dedi. (MB-EFE)



17.05.2017 12:13:15 TSI

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