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Eyyübiye'de engellilere tekerlekli sandalye dağıttı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi, Dünya Engelliler Haftasında, tekerlekli sandalye dağıtımı yaptı.

Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle engellilerle bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, engellilere 5 akülü ve 26 manuel tekerlekli sandalye dağıttı. Özel bir mekanda gerçekleşen tekerlekli sandalye dağıtımında engellilerin mutlulukları adeta gözlerinden okundu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen En Büyük Engel Sevgisizliktir programında 5 akülü, 26 manuel olmak üzere 31 tekerlekli sandalye dağıtımında engellilerle bir kez daha bir araya geldi. Sandalye dağıtım töreninde engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ekinci, engellilerle yakından ilgilenip sorun ve taleplerini de birinci ağızdan dinledi. Eyyübiye Belediyesi olarak şu ana kadar kendilerine iletilen taleplerin tamamını karşıladıklarını ve toplamda 137 akülü,250 manuel olmak üzere 387 tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin devamının da geleceğini söyledi. Gerçekleştirilen sandalye dağıtım törenine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eşi Ayşe Ekinci, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Müge Anlı Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Polatçı, Final Okulları Öğretmen ve öğrencileri, Birim Müdürleri, engelli vatandaşlar ile yakınları katıldı.

Akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, şunları söyledi," Konu engelli olunca konu dezavantajlı gruplar olunca hali ile de bunun ile ilgili herkes üzerine düşen ne varsa yerine getiriyor ama bu konuda yaptıklarımızdan da bahsetmemiz gerekiyor. Sosyal sorumluluk denildiği zaman yaşadığınız topluluk içerisinde gördüğünüz her hangi bir husus ile ilgili inisiyatif almaktır. Bu kapsamda da geldiğimiz günden itibaren Eyyübiye Belediyesi olarak Sosyal sorumluluk projelerinde sürekli artan büyüme ile hep sizler ile bir araya geldik. Özellik ile engelli kardeşlerimiz ile ilgilide yine ilk günden itibaren engellilerin önündeki engellerin kaldırılması adına yine tüm talepleri karşıladık. Bugün burada aranızda engelli kardeşlerimizin temsilcileri de var. . Eyyübiye Belediyesi olarak bugün dağıtılacak manuel ve akülü sandalyelerin öncesinde 137 akülü 250 manuel sandalye dağıtımı yapılmıştır. Arkadaşlarımıza da ifademiz şu, gelen bütün talepler kesinlik ile ve kesinlik ile karşılık bulsun diye, yine talepler geldi, bu talepler kapsamında da bugün 5 akülü 26 manuel sandalyenin dağıtımını yapacağız.Hepimiz birer engelli adayıyız, bunun farkında olmamız lazım bir saniye sonrasını veya bir dakika sonrasını hesaplayamayız dolayısı ile elimizde imkan var iken engellerin bu sıkıntılarına el atmamız gerekiyor. Bu bir vatandaşlık görevidir. bu bir sosyal sorumluluktur. Meclis üyesi arkadaşlarımız ile beraber bu konulara karşı beraber hep duyarlılık göstermişizdir. Bugün de bu duyarlılığın başka bir örneğini sergiliyoruz. Ben geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destek verenlere de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah sosyal projeler konusunda sosyal sorumluluk projeleri konusunda sürekli farkındalık yapabilecek bir yönetim anlayışı sergileriz diyorum ve bu duygu ve düşünceler ile başta engellilerimiz olmak üzere buraya gelen herkese tekrar teşekkür ediyor saygılar sunuyorum"

(AK-



17.05.2017 12:13:17 TSI

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