ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eyyübiye'de engellilere tekerlekli sandalye dağıttı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:13
Eyyübiye'de engellilere tekerlekli sandalye dağıttı
Eyyübiye'de engellilere tekerlekli sandalye dağıttı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi, Dünya Engelliler Haftasında, tekerlekli sandalye dağıtımı yaptı.
Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle engellilerle bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, engellilere 5 akülü ve 26 manuel tekerlekli sandalye dağıttı. Özel bir mekanda gerçekleşen tekerlekli sandalye dağıtımında engellilerin mutlulukları adeta gözlerinden okundu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen En Büyük Engel Sevgisizliktir programında 5 akülü, 26 manuel olmak üzere 31 tekerlekli sandalye dağıtımında engellilerle bir kez daha bir araya geldi. Sandalye dağıtım töreninde engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ekinci, engellilerle yakından ilgilenip sorun ve taleplerini de birinci ağızdan dinledi. Eyyübiye Belediyesi olarak şu ana kadar kendilerine iletilen taleplerin tamamını karşıladıklarını ve toplamda 137 akülü,250 manuel olmak üzere 387 tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin devamının da geleceğini söyledi. Gerçekleştirilen sandalye dağıtım törenine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eşi Ayşe Ekinci, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Müge Anlı Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Polatçı, Final Okulları Öğretmen ve öğrencileri, Birim Müdürleri, engelli vatandaşlar ile yakınları katıldı.
Akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, şunları söyledi," Konu engelli olunca konu dezavantajlı gruplar olunca hali ile de bunun ile ilgili herkes üzerine düşen ne varsa yerine getiriyor ama bu konuda yaptıklarımızdan da bahsetmemiz gerekiyor. Sosyal sorumluluk denildiği zaman yaşadığınız topluluk içerisinde gördüğünüz her hangi bir husus ile ilgili inisiyatif almaktır. Bu kapsamda da geldiğimiz günden itibaren Eyyübiye Belediyesi olarak Sosyal sorumluluk projelerinde sürekli artan büyüme ile hep sizler ile bir araya geldik. Özellik ile engelli kardeşlerimiz ile ilgilide yine ilk günden itibaren engellilerin önündeki engellerin kaldırılması adına yine tüm talepleri karşıladık. Bugün burada aranızda engelli kardeşlerimizin temsilcileri de var. . Eyyübiye Belediyesi olarak bugün dağıtılacak manuel ve akülü sandalyelerin öncesinde 137 akülü 250 manuel sandalye dağıtımı yapılmıştır. Arkadaşlarımıza da ifademiz şu, gelen bütün talepler kesinlik ile ve kesinlik ile karşılık bulsun diye, yine talepler geldi, bu talepler kapsamında da bugün 5 akülü 26 manuel sandalyenin dağıtımını yapacağız.Hepimiz birer engelli adayıyız, bunun farkında olmamız lazım bir saniye sonrasını veya bir dakika sonrasını hesaplayamayız dolayısı ile elimizde imkan var iken engellerin bu sıkıntılarına el atmamız gerekiyor. Bu bir vatandaşlık görevidir. bu bir sosyal sorumluluktur. Meclis üyesi arkadaşlarımız ile beraber bu konulara karşı beraber hep duyarlılık göstermişizdir. Bugün de bu duyarlılığın başka bir örneğini sergiliyoruz. Ben geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destek verenlere de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah sosyal projeler konusunda sosyal sorumluluk projeleri konusunda sürekli farkındalık yapabilecek bir yönetim anlayışı sergileriz diyorum ve bu duygu ve düşünceler ile başta engellilerimiz olmak üzere buraya gelen herkese tekrar teşekkür ediyor saygılar sunuyorum"
(AK-

17.05.2017 12:13:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Engelli öğrencilerden 'Engelliler Haftası' programı
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN 'ENGELLİLER HAFTASI' PROGRAMI
Şanlıurfalı gençler Çanakkale'ye çıkarma yapıyor
YEREL

ŞANLIURFALI GENÇLER ÇANAKKALE'YE ÇIKARMA YAPIYOR
Şanlıurfa çiçeklerle donatılıyor
YEREL

ŞANLIURFA ÇİÇEKLERLE DONATILIYOR
Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 25'inci yıl temalı yıl sonu etkinliği
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA 25'İNCİ YIL TEMALI YIL SONU ETKİNLİĞİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Kardeşlik turnuvası başladı
YEREL

KARDEŞLİK TURNUVASI BAŞLADI
İl olma isteklerini tiyatro ile duyuruyorlar
YEREL

İL OLMA İSTEKLERİNİ TİYATRO İLE DUYURUYORLAR

Birecik Şanlıurfa tanıtım günlerinin hazırlıklarını tamamladı
YEREL

BİRECİK ŞANLIURFA TANITIM GÜNLERİNİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Başkan Atilla, engellilerle halay çekti
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, ENGELLİLERLE HALAY ÇEKTİ
Kültür Evlerinde Son Çalışmalar
YEREL

KÜLTÜR EVLERİNDE SON ÇALIŞMALAR
Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
Siverek'te bisiklet yarışması düzenlendi
YEREL

SİVEREK'TE BİSİKLET YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Sırtındaki koldan kurtulan minik Hülya'nın yüzü gülüyor
YEREL

SIRTINDAKİ KOLDAN KURTULAN MİNİK HÜLYA'NIN YÜZÜ GÜLÜYOR
Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen çocuk boğuldu
YEREL

ŞANLIURFA'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN ÇOCUK BOĞULDU
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılandığı dava
YEREL

HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'IN YARGILANDIĞI DAVA
Kadın kültür merkezleri model arayışı çalıştayı başladı
YEREL

KADIN KÜLTÜR MERKEZLERİ MODEL ARAYIŞI ÇALIŞTAYI BAŞLADI
Cami imamları ve öğretmenlerden tiyatro gösterisi
YEREL

CAMİ İMAMLARI VE ÖĞRETMENLERDEN TİYATRO GÖSTERİSİ
Harran Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET HEYECANI
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
YEREL

ŞANLIURFA'DA HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfaspor'da ligde kalma hesapları
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA LİGDE KALMA HESAPLARI
Şanlıurfa'da patlayıcı yerleştirilmiş intihar yeleği bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA PATLAYICI YERLEŞTİRİLMİŞ İNTİHAR YELEĞİ BULUNDU
Harran Uluslararası AR-GE Proje Pazarı ödül töreniyle son buldu
YEREL

HARRAN ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI ÖDÜL TÖRENİYLE SON BULDU
Belediyeden öğrencilerin yüzünü güldüren hizmet
YEREL

BELEDİYEDEN ÖĞRENCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN HİZMET
EN ÇOK OKUNANLAR
1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
YAŞAM

1800'LERİN KORKUNÇ AKIL HASTANELERİ

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...
  • 4 Sadece onda var! İşte şampiyonun otomobili