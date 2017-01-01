Oryantiring şampiyonası düzcede yapılacak
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Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Oryantiring Şampiyonası" Düzce'de yapılacak.
Türkiye Oryantiring Şampiyonası çok sayıda sporcunun katılımıyla Düzce'de yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) işbirliği ile düzenlenecek etkinlik kapsamında Kurugöl Tabiat Parkı ile Düzce merkezinde farklı zamanlarda müsabakalar yapılacak. 18 Mayıs Perşembe günü Turan Otel'de yapılacak katılım ve kayıt toplantısının ardından başlayacak etkinlik 4 gün sürecek.
(TT-AY)
17.05.2017 12:13:53 TSI
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