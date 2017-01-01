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Yıldırım'da "e-belediyecilik" dönemi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - E-belediyecilik hizmetleriyle vatandaşlara belediyeye uğramadan hizmet alma imkanı sağlayan Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin günlük hayatlarını kolaylaştırıyor.

İOS ve android işletim sistemi üzerinden 71 bin 48 vergi ödemesi gerçekleştirilirken, 198 işyeri açma ruhsatı e-ruhsat sistemi üzerinden yapıldı. Hizmete girdiği günden bu yana ilçe sakinlerinin ilgi gösterdiği Yıldırım NET ağı ile Emirsultan Meydanı, Yeşil Meydanı, Cazibe Merkezi 1-2, Cumalıkızık, Mimarsinan Parkı, Mustafa Kemal İlhan Parkı, Bayrak Alanı ve Şehit Komando Caner Çalışkan Meydanı'nda ücretsiz olarak sağlanan internet hizmetinden 42 binden fazla kullanıcı faydalandı. Ayrıca yildirim.bel.tr adresinden vatandaşlar e-imar sorgusu, Yıldırım'daki tarihi mekanları, okul, banka, PTT şubesi, taksi durağı, hastane gibi yerleri harita üzerindeki yerlerinden ve fotoğraflarından görebilip mahalle, yol ve kapı sorgusu yapabiliyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Zaman kaybına sebep olan vergi ödemeleri ve ruhsat başvuru işlemleri internet sitemiz üzerinden dakikalar içinde gerçekleşiyor. E-Belediye uygulamamız ile vatandaşlarımızın işlerini hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. 9 farklı noktada kullanıma sunduğumuz ücretsiz internet hizmetimizle bilgiye ulaşma konusunda vatandaşlarımızı mahrum bırakmıyoruz" dedi.

(MŞ)



17.05.2017 12:15:31 TSI

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