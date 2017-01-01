Keçe ve nikah şekeri sergisi açıldı
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları yıl sonu sergisi açıldı. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kurslarından Keçe ve Nikah şekeri sergisi açıldı.
Düzce Belediyesi Meslek edindirme kursları yıl sonu sergisi Düzce Belediyesi Ogün Danış salonunda açıldı. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim verilen kursiyerlerin el emeği göz nuru olan Keçe ve Nikah şekeri ürünleri sergilendi.
(TT-AY)
17.05.2017 12:16:27 TSI
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