İncirliova Belediyesi şampiyonları ağırladı
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AYDIN (İHA) - İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Aydın'a bir ilki yaşatarak Türkiye 12.'si olan Özel Başak Koleji Basketbol Küçük Erkekler takımını ağırladı.
Aydın'a bir ilki yaşatarak Türkiye 12.'si olan Özel Başak Koleji Basketbol Küçük Erkekler takımı, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve Başkan Yardımcısı Baki Aslantaş tarafından İncirliova Belediye Parkında ağırlandı.
Başak Koleji Okul Müdürü Nail Ergun, Müdür Yardımcısı Ferdi Karakaş, Beden Eğitimi Zümre Başkanı Şaban Öztürk ve Başak Koleji sporcularının katıldığı yemekte konuşan Başkan Kale, böyle bir başarı sağlayan küçük sporculara her zaman destek vereceklerini, Başak Kolejinin ileriki yıllarda çok daha iyi dereceler alacağına inandığını belirtti.
(MB-S)
17.05.2017 12:17:39 TSI
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