Sağlıklı nesiller için büyük bir adım atıldı

GAZİANTEP (İHA) - 2016-2017 Eğitim öğretim yılında yürütülen 'Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen At" projesinde 1. dönem eğitim uygulamaları başarıyla tamamlandı. Proje kapsamındaki 6 pilot okulun idareci, öğretmen ve öğrencileri 7 aylık çalışma döneminin ardından düzenlenen sertifika töreninde mutlu anlar yaşadı.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nün gelişim çağındaki öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması ve spor yapma alışkanlarını yaşam boyunca düzenli olarak sürdürebilmeleri amacıyla yürüttüğü "Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At" projesinde 2016 -2017 eğitim-öğretim yılı eğitim uygulama çalışmaları başarıyla tamamlandı. 7 aylık uygulama döneminin ardından Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen projenin sertifika ve ödül töreni renkli anlara sahne oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı M. Emin İnce ile proje okullarının idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen törende projeye katılan öğrenciler, proje sonuç raporlarını ve gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sunumları ilgiyle izleyerek alkışlarıyla destek verdi.

"Takdiri hak eden bir proje"

"Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At" projesi sertifika ve ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, sağlık ve spor dolu bir projenin ödül ve sertifika töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Yıldız, konuşmasında, "Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün farklı bir programından dolayı Gaziantep'e geldim. Ancak bu projenin içeriğini öğrenince sertifika törenine katılmayı arzu ettim. Proje çalışmalarını yürüten arkadaşlarımızın sunumlarını büyük bir ilgiyle dinledim. Her aşaması ve kurumlar arası iş birliğiyle örnek gösterilecek takdire şayan bir proje dönemi olmuş. Emeği geçen tüm paydaş kurumlarımızı tebrik ediyorum. Bu tür projelerin ülke genlinde de yürütülmesi adına bakanlık olarak çalışmalara destek vereceğiz" dedi.

"Proje ile kazanılan alışkanları yaşam boyunca sürdürmeliyiz"

Projenin sertifika töreninde katılımcı protokol üyeleri ve öğrencilere seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At projesi sonunda kazanılan düzenli spor yapma ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaşam boyu sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında " İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde 2016 -2017 eğitim-öğretim yılında yürüttüğümüz Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At projesinde 1. Eğitim uygulama dönemi paydaş kurumların büyük uyumu, pilot okullarımızın değerli idareci ve öğretmenlerinin desteği ve katılımcı öğrencilerimizin yapılan tüm çalışmalarda sergiledikleri üst düzey performansla başarıyla tamamlandı. Bundan sonraki süreçte katılımcı öğrencilerimizin yapması gereken en önemli konu proje çalışmaları sonrasında elde ettikleri olumlu kazanımları bir yaşam biçimi haline dönüştürebilmeleri. Çalışmalarda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de sağlıklı nesiller için sportif projelerimiz ve etkinliklerimiz tüm hızıyla sürecek" şeklinde konuştu.

"Eğitimde yenilikçilik ödülüne adayız"

Proje çalışmalarını değerlendiren Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, "Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At projesi, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından düzenlenen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri yarışmasında olumlu tutum ve davranışları değerlendirme kategorisinde değerlendirme aşamasını geçerek saha ziyaretlerine katılmaya hak kazandı. Ümit ediyorum ki saha değerlendirmelerinin ardından bu özel proje ödüle layık görülür. Proje çalışmalarının yürütüldüğü 7 aylık süreçte tüm paydaş kurumlarımızın temsilcileri büyük bir özveriyle görev yaptılar. 6 pilot okulumuzda yürütülen Sağlıklı "Nesiller İçin Bir Adım da Sen At" projesi, ilerleyen yıllarda çalışmaların daha geniş kapsamda yürütülebilmesi için örnek teşkil eder. Proje çalışmalarında emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam için tüm öğrencilerimize yaşam boyu düzenli spor yapmayı bir kez daha bu vesile ile tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Sertifika töreni sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At projesinde yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

17.05.2017 12:17:48 TSI

