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Lise öğrencilerine sigaranın zararları ve KKKA hastalığı anlatıldı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Haftası Kutlama Programı kapsamında lise öğrencilerine 'Sigaranın Zararları' ve 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' (KKKA) hastalığı anlatıldı.

Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda İlçe Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Eğitim Uzmanları Ebe Gülcan Ergin ve Fatma Emirbaş tarafından Hisarcık İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine sigara, sigaranın etken maddeleri ve bunların insan hayatına olumsuz etkileri hakkında bilgiler verildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına da değinilen seminerde; Keneden dolayı oluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının üşüme, titreme, yüksek ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve vücutta morarma ya da kızarıklık gibi belirtilerle başladığına dikkat çekilerek, vücuduna kene temas eden kişinin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği kaydedildi. Seminerde kız öğrencilere ayrı olarak göğüs kanserine karşı kendi kendine elle meme muayenesinin nasıl yapıldığı anlatıldı.(MA-EFE)



17.05.2017 12:17:48 TSI

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