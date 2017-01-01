CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Emin Dönmez getirildi
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MALATYA (İHA) - Selahattin Sarıoğlu'ndan boşalan CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Emin Dönmez getirildi.
CHP Battalgazi İlçe eski Başkanı Selahattin Sarıoğlu'nun istifa etmesi üzerine CHP Malatya İl Yönetiminde yapılan gizli oylamayla il yönetim kurulu üyesi Emin Dönmez oy birliğiyle CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına seçildi.
CHP Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Emin Dönmez'e yeni görevinin hayırlı olması temenni edilerek, Dönmez'e yeni görevinde başarılar dilendi.
(BT-SD-Y)
17.05.2017 12:18:07 TSI
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