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CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Emin Dönmez getirildi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:18
CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Emin Dönmez getirildi
CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Emin Dönmez getirildi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Selahattin Sarıoğlu'ndan boşalan CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Emin Dönmez getirildi.
CHP Battalgazi İlçe eski Başkanı Selahattin Sarıoğlu'nun istifa etmesi üzerine CHP Malatya İl Yönetiminde yapılan gizli oylamayla il yönetim kurulu üyesi Emin Dönmez oy birliğiyle CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına seçildi.
CHP Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Emin Dönmez'e yeni görevinin hayırlı olması temenni edilerek, Dönmez'e yeni görevinde başarılar dilendi.
(BT-SD-Y)

17.05.2017 12:18:07 TSI
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