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Şanlıurfalı gençler Çanakkale'ye çıkarma yapıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde gençlere yönelik organize edilen Çanakkale gezisi kapsamında bin 830 genç, Çanakkale'ye gönderiliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren gençlik merkezleri ve spor salonlarında kurs gören bin 830 genç, proje kapsamında 10 gün boyunca 183'erlik gruplar halinde uçakla Çanakkale'ye gönderilecek. Gençlere Çanakkale gezisiyle tarihi yerinde görme fırsatı sunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ikinci kafile bugün Şanlıurfa GAP Havaalanı'ndan uğurlandı.

Çanakkale'de karşılanan ve feribotlarla tarihi yarımadaya geçen öğrenciler, Çanakkale Şehitliği'ni ve tarihi yarımadayı gezme şansı bularak, ecdatlarının orada yazdığı destansı zafere tanıklık ediyor.

(BB-SD-HA-Y)



17.05.2017 12:19:44 TSI

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