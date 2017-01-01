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Köşker muhtarların yanında



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KOCAELİ (İHA) - Gebze Muhtarlar Derneği'nin kongresine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Önemli olan Gebze'ye hizmet etmek, hepimizin tek gayesi bu" dedi.

Gebze Muhtarlar Derneği'nin kongresine katılarak muhtarları yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yaptığı selamlama konuşmasında, "Önemli olan Gebze'ye hizmet etmek, hepimizin tek ve ortak gayesi bu. Hepimiz seçilmiş kişiler olarak Gebze'ye hizmet ediyoruz. Kentimize karşı sorumluluklarımız var. 8 yıllık görev sürecimce muhtarlar ile sorun yaşamadan güzel görevler yaptık. Bu iş gönül işidir. Kazanan kim olursa olsun değişen bir şey olmayacak önemli olan Gebze'ye hizmet etmek. Şimdiden seçim sonuçlarının Gebze'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. Başkan Köşker dernek başkan adayları Mollafenari Muhtarı Davut Kabaca ve Kadıllı Muhtarı Necati Yeşilyurt'a kongrede başarılar diledi.

(RFK-Y)



17.05.2017 12:21:18 TSI

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