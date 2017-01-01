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Bingöl'de '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturuldu



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde şehit olanlar için '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yaşatılması amacıyla Bingöl'ün Kuruca köyü mevkiinde 60 dekarlık alanda '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Şehit aileleri ve kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu programda, ormanlık alanda şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu tabelalarla birlikte birer fidan dikildi.

15 Temmuz darbe girişiminin milletin tarihinde çok önemli yer tuttuğunu belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Milletimiz, bu topraklarda çok bedeller ödedi. 15 Temmuz bu milletin topyekun bir şekilde, millete karşı yönetilmiş bir ihanete başkaldırışının ve yiğitçe duruşun sembolik ifadesidir. 15 Temmuz'da üniforması olmayan, asker olmayan, resmi görevi olmayan elinde silahı olmayan bir millet, bir ihanete karşı belki de bütün hasım güçlerin organize ettiği ihanete karşı çıplak bedenlerini, gövdelerini siper ettiği, tankların, topların karşısına elleriyle, yürekleriyle çıktığı bir hadisedir. Belki de dünya tarihinde hiç eşi benzeri olmayan bu hadisenin unutulmaması gerekir" dedi.

Şehitlerin unutulmaması amacıyla ormanlar oluşturduklarını dile getiren Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, "Bölge müdürlüğü olarak bize bağlı 8 ilimizde 15 Temmuz Şehitler Ormanı'nı oluşturduk. Bugün de Bingöl'de 60 dekar alanda 520 fidan dikiyoruz. Burayı ziyaret edecek olan insanlar, hem 15 Temmuz'u hem de şehitlerimizi hatırlayacak" diye kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, şehit yakınları ve davetliler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

(YA-YÖ-HA-Y)



17.05.2017 12:22:10 TSI

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