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üzce Kültür merkezi perdelerini IV. Murat için açıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:22
üzce Kültür merkezi perdelerini IV. Murat için açıyor
Düzce Kültür merkezi perdelerini IV. Murat için açıyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Genç Osman'ın başına gelen acı felaket ve yerine geçen amcası Mustafa Han'ın kısa bir süre sonra tahttan indirilmesi üzerine 11 yaşında tahta çıkan 17'nci Osmanlı padişahı 4. Murat'ı anlatan oyun, 80 kişilik dev kadrosuyla Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak.
"4. Murat" adlı oyunda, saray yaşamı, taht çekişmeleri, içki yasağı ve padişahın halkın arasına tebdili kıyafet ile karışması gibi kesitler yer alıyor. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı Bozkurt Kuruç'un yönettiği "4. Murat" oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor.
Oyunda, Osmanlı tarihinin önemli karakterlerinden biri olan 4. Murat'ın bütün kişisel özellikleri ve siyasi kişiliği derinlikleriyle anlatılıyor. Oyunlarında daha çok, tarihi olayları ve tarihi şahsiyetleri işleyen Turan Oflazoğlu'nun yazdığı Türk tiyatrosunda tarihsel dram kategorisinde önemli bir yeri olan oyunu, Devlet Tiyatroları (DT) Edebi Kurul Başkanı, yönetmen, dramaturg ve tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç yönetiyor.
4. Murat oyununda daha 11 yaşında tahta oturan ve 28 yaşında hayatını kaybeden bir padişahın yaşadıkları ele alınıyor. 4. Murat'ın annesi Kösem Sultan ile çekişmesi oyundaki aksiyonu da ortaya çıkartıyor.
Seyirci; Türk tiyatrosunun evrensel eseri olan oyunda, tarihte önemli yeri olan ve bugün de eylemleriyle tartışılan bir padişahın tiyatro sahnesinde, bir tragedya kahramanına nasıl dönüştüğüne tanık olacak.
Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde 24 Mayıs Çarşamba saat 20:00'de sahnelenecek oyunun biletleri Kültür Merkezi'nde satılmaktadır.
(AY)

17.05.2017 12:22:37 TSI
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