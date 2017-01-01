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İzmit Belediyesinden öğrencilere jest

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:23
İzmit Belediyesinden öğrencilere jest
İzmit Belediyesinden öğrencilere jest

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Topçular Mahallesi'nde bulunan 2 okulun bahçesine basket sahası ile çocuk oyun grubu konuldu.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Necip Fazıl İmam Hatip Lisesi bahçesine basket sahası yapımı tamamlanırken aynı yere bank ve piknik masası da konuldu. Yetkililer, Topçular Mahallesi'nde bulunan Muammer Aksoy İlkokulu bahçesine de çocuklar için zemini kauçukla kaplı oyun grubu konulduğunu söylediler. Aynı yere anne babaların yararlanması için piknik masası da konuldu. Okul yetkilileri ve veliler, yapılan hizmetler için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.
(RFK-Y)

17.05.2017 12:23:15 TSI
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