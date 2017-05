YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meslek Liseliler ürünlerini tanıttı

ANTALYA (İHA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Açık Kapı Şenliğinde, öğrencilerin ürettiği ürünler lise tercihi yapacak ortaokul öğrencileri ile Bölge sanayicilerine tanıtıldı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulda eğitim gören öğrencilerin ürettiği ürünlerin lise tercihi yapmaya hazırlanan ortaokul öğrencileri ile Bölge sanayicilerine tanıtıldığı bir etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleşen Açık Kapı Şenliğine İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri, Bölge Müdürü İlhan Metin, Organize Sanayi İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Genç Organize Sanayi Derneği (GOSD) Başkanı Canan Gürkan, Okul Müdürü Ramazan Katkıcı ve Bölge sanayicileri katıldı.



Öğrenciler ürünlerini tanıttı

Okulda öğrenim gören öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek, lise tercihi yapacak ortaokul öğrencilerine meslek lisesini tanıtmak, Bölge sanayicisi ile öğrenciler arasında bir köprü kurmak amacıyla düzenlenen şenliğe yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Meslek lisesi öğrencilerinin yanı sıra Bölge firmalarından AKE Asansör Malz. Paz. Ltd. Şti, Kristal End. Mut. Çam. Mak. Paz. San. ve Tic. A.Ş, TSF Plastik İnş. Taah. Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti, İstanbul Sera Pls. San. ve Tic. A.Ş'nin stant kurarak ürünlerini sergilediği şenlik öğrencilerin halk dansları gösterisi ile başladı. Okul Müdürü Ramazan Katkıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın ardından kürsüye gelen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, şenliğin geleneksel olarak her yıl düzenleneceğini belirterek gençlerden umutlu olmalarını ve kendilerini güçlendirmelerini istedi.



Mücadelemiz sürecek

Antalya OSB Yönetimi olarak meslek lisesinde eğitim gören öğrencilere desteklerinin süreceğini söyleyen Başkan Bahar, "Türkiye'de kendi bünyesindeki ilk meslek lisesini kuran ve diğer OSB'lere örnek olan OSB, Antalya OSB'dir. Dolayısıyla buradan mezun olacak her gencimizin Türkiye'nin en iyi yetişmiş, en şanslı öğrencileri olması için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Gençlerimize en az bir yabancı dil öğreterek, bilimle harmanlayarak buradan mezun etmek en büyük temennimizdir. Bunu gerçekleştirene kadar da mücadelemiz devam edecek" dedi.



Gençlerimizi geleceğe hazırlamalıyız

Ülkenin genç nüfusunun önümüzdeki 15 yıl içerisinde yaşlanacağına dikkat çeken Bahar, "Eğer bizler bu süreçte gençlerimizi hamali işler ile uğraştırır, onların gelişimini çağın gereksinimleri doğrultusunda sağlayamaz isek dünya ile negatif yönde ayrışmanın eşiğine gelebiliriz. İnsansız, tüm üretimin robotlar tarafından yapıldığı karanlık fabrikalar kuruldu, üretime başladı. Niteliksiz iş gücü insana ait bir şey olmaktan çıkıyor. Bu tanımın gerekliliğini artık robotlar üstleniyor. Dolayısıyla bizler gençlerimizi bilimin ışığında eğitip nitelikli bireyler yetiştirmekle mükellefiz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençleri güçlendirmeliyiz ki ülkemiz daha müreffeh yarınlara ulaşabilsin. Bu hepimizin sorumluluğu, çünkü bu memleket meselesi" ifadelerini kullandı.



Stantları ziyaret ettiler

Konuşmaların ardından sergi alanının açılış kurdelesini kesen İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve AOSB Başkanı Ali Bahar, öğrencilerden üretimini yaptıkları ürünler hakkında bilgi aldı.

