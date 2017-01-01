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Şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:29
Şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede
Şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Geçen hafta 300 polisini katılımı ile gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçen Pazartesi günü 300 polisin katılımı ile şafak operasyonu düzenlenmiş, operasyonda 27 farklı adres didik didik aranmıştı. Operasyonda, 26 kök Hint keneviri, 5 fişek halinde daralı ağırlığı 4 gram gelen metamfetamin maddesi, 86.25 gram toz esrar maddesi ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan çok sayıda aparatlar, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet uzun sağlı bıçak, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal eşya ele geçirilirken, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.
Gözaltında bulunan 9 kişi, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
(AG-SK)

17.05.2017 12:29:57 TSI
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