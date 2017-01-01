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Gıda ekipleri, Ramazan ayı denetimine başladı



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri, Ramazan ayında vatandaşın sağlıklı ve kaliteli gıda tüketebilmesi amacıyla denetimlerine başladı.

Gıda ürünü üreten ve satan yerleri denetleyen ekip çalışmaları yakında inceledi. Niğde'de denetimlerine hız kesmeden devam eden Gıda Kontrol Ekibi, belirlenen noktaların gezerek denetimlerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların gıda ürünleri ile ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında, İl Müdürlüğünün 0388 211 31 00 ve ALO Gıda 174 hattını arayarak şikayet edebileceği bildirdi.

(YE-SK)



17.05.2017 12:31:23 TSI

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