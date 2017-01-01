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Şehit asker ve şehit polis aileleri Beyşehir'i ziyaret etti



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KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, İzmir Gaziemir Şehit Asker, Şehit Polis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi şehit asker ve şehit polis aileleri ile gazileri Beyşehir'de misafir etti.

Şehit asker ve şehit polis yakınları ile gaziler, Beyşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel konuklarını makamında ağırladı. Gümüşel, İzmir'de yaşayan şehit polis ve asker ailelerini ve gazileri Beyşehir'de ağırlamaktan büyük memnuniyet ve onur duyduklarını belirtti. Gümüşel, gerçekleşen sohbetin ardından Gaziemir Şehit Asker ve Şehit Polis Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüsniye Karpat'a günün anısına Beyşehir'i yansıtan bir duvar saati tablo hediye etti. Gezi kapsamında Tarihi Eşrefoğlu Camisini de ziyaret eden aileler, Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde Taşköprü Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yemek programının onur konuğu oldu.

Gaziemir Şehit Asker ve Şehit Polis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüsniye Karpat, gezinin ardından yaptığı açıklamada, Beyşehir'e İzmir'den 29 kişi olarak katılım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Aramızda şehit yakınları ve gazilerimiz vardı. Beyşehir bizim için farklı bir yer. Daha önceki gelişimizde de çok mutlu ayrılmıştık. Bugün de Beyşehir Belediye Başkanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen ilçe gezimizden gerçekten çok mutlu ayrılıyoruz. Gezdik gördük ki, Beyşehir'e çok güzel şeyler yapılmış, yapılan her şeyi kucaklıyor, mutlu oluyoruz. Bizleri Beyşehir'de misafir etmelerinden ve yemekte bir araya getirmelerinden dolayı şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına Belediye Başkanımız Murat Özaltun bey ile Başkan Yardımcımız Halim Gümüşel Bey'e teşekkür ediyorum" dedi.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 12:33:19 TSI

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