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Kaymakamdan şehit ailesine ziyaret

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:32
Kaymakamdan şehit ailesine ziyaret
Kaymakamdan şehit ailesine ziyaret

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'ın Hasankeyf İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, Üçyol köyünde ikamet eden şehit eşini evinde ziyaret etti.
Hasankeyf İlçe Kaymakamı Faruk Bület Baygüven beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Abbas Çelik ve İlçe Emniyet Amir Vekili Kerim Türedi ile birlikte, önceki yıllarda terörle mücadele sırasında şehit olan Şehmus Mama'nın eşi Fikriye Aslan'ı ziyaret etti. Şehit eşi Fikriye Aslan'la sohbet eden Kaymakam Baygüven ailenin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Baygüven, "Şehit aileleri ve gazilerimize her platforma destek çıktıklarını, 2017 yılı başında ilçe merkezi ve köylerinde daha önceki yıllarda terör olaylarında şehit olan 11 şehidimizin mezarlarının tadilatlarının tamamlandığını, şehitlerimizin kahraman mücadelesi ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımızın ebediyen dalgalanması adına şehitlerimizin ve gazilerimizin vermiş oldukları mücadele her zaman hafızalarımızda yer alacaktır" dedi.
(OA-MP-Y)

17.05.2017 12:32:35 TSI
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