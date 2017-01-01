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Çan Fen lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi



(Fotoğraflı)



Sevdanur Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Çan Fen Lisesi öğrencileri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şiir dinletisi Çan Belediyesi Nadir Pazarbaşı Düğün salonunda gerçekleştirildi.

'Bir Şiir Tut Yüreğinden' sloganı ile hazırlanan Ülkemizin önemli şairlerin şiirlerini seslendirilmesinin yanı sıra Çan Fen Lisesi öğrencileri tarafından kurulan 'Moonchild' müzik grubunun seslendirdiği şarkılar geceye ayrı bir renk kattı. Okunan şiirler dinletiye katılanları duygulandırırken, söylenen şarkılar geceye ayrı bir renk kattı. Aşk ve sevgi temalı şiir dinletisine İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal, Çan Fen Lisesi Yöneticileri, okul öğretmenleri ve öğrenci velileri katıldı.

(GD)



17.05.2017 12:32:37 TSI

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