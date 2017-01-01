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Borçka Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi ilgi çekti



(Fotoğraflı)



Ziya Akyıldız

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Borçka ilçesi Halk Eğitimi Merkezi'nde bir yıl boyunca kurs gören kursiyerlerin eserleri bir sergi ile görücüye çıktı.

Sergi açılışına Borçka Kaymakamı Ertuğrul Örnek,eşi Cumhuriyet Başsavcısı Melike Örnek, Belediye Başkanı Aslan Atan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Bakır, Halk Eğitim Müdürü Turgay Özder ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışı yapılan biçki dikiş, ahşap oyma, takı tasarımı, organik ve doğal taş bebekler, deri işleme ile diğer el sanatları kursu kursiyerlerinin yaptığı eserler ilgi gördü.

Açılış konuşması yapan Borçka Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turgay Özder, "Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişmesinin sağlamak, onlara bilgi ve beceri kazandırmak, okuma yazmayı bilmeyenlere okumasını sağlamak, eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak, gündüz eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak,kültürel eserleri korutmak ve yaşatmak, yaygınlaştırmak bu kursların hedefidir. Eğitim Merkezince bu yıl açılan toplam 167 adet kursa bin 47 erkek, bin 734 bayan olmak üzere 2 bin 781 kişi katıldı" dedi.

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi.

(ZA-ÖS-Y)



17.05.2017 12:34:06 TSI

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