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Edirne İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:35
Edirne İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplandı
Edirne İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplandı

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 2. Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Edirne Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, DSİ 11. Bölge Müdürü Adil Sabancı, İl Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Temsilcileri ve ilgili kurum/kuruluş yöneticileri katıldı. Toplantının açılış konuşmalarını DSİ 11. Bölge Müdürü Adil Sabancı ve Edirne İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç yaptı. Edirne Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi İdari ve Teknik Sorumlusu Güray Altındiş tarafından gerçekleştirilen sunumda Edirne'nin mevcut durumda kullanılan içme suyu arıtma tesisi ve içme suyu kalitesi ile ilgili Edirne Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar; DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, 111. Şube Müdürü Tahir Sarıca tarafından gerçekleştirilen sunumda Edirne'nin gelecekteki İçme Suyu İhtiyacı ile ilgili olarak DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çeşmeden akan suyun içilebilir nitelikte olduğunu ama şebeke hattının değiştirilmesiyle tam anlamıyla içilebilir hale gelebileceği söyledi. Gürkan "Kaliteli bir içme suyu için bütün paydaşlar görevini yapmalı. Üretici de tüketici de. Tek başına üreticinin görevini yapması belki sorunun yüzde seksenini çözüyor ama sorunu yüzde yüz çözmüyor. Su şebeke hattımızın eski olmasıyla alakalı olarak şu anda sıkıntılar yaşıyoruz. Ama yeni alt yapı şebekemizin tüm işlemleri bitti. Kısa sürede de ihalesi bitecek. Böylelikle biz de şebeke hattının eski olmasından kaynaklanan sorunları çözeceğiz" dedi.
Toplantı, İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Edirne Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç tarafından genel durumun değerlendirilmesi ile devam etti.
Edirne İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 2. Toplantısı, Edirne Belediyesinin halihazırda kullandığı İçme Suyu Arıtma Tesisinin ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün yeni inşa ettiği İçme Suyu Arıtma Tesisinin saha ziyareti ve tesislerin incelenmesi ile sona erdi.
(KU-MK-Y)

17.05.2017 12:35:43 TSI
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