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Adana, istihdam sözünü yerine getirdi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:37
Adana, istihdam sözünü yerine getirdi
Adana, istihdam sözünü yerine getirdi
- 15 bin olarak açıklanan istihdam hedefi 17 bin 785'e ulaştı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında Adana iş dünyası tarafından taahhüt edilen 15 bin rakamının aşıldığını belirterek, "7 Mayıs 2017 tarihi itibariyle Adana'daki ilave istihdam sayısı 17 bin 785 olarak gerçekleşti. Bu rakam Adana için gurur vericidir" dedi.
SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, 16-22 Mayıs tarihleri arasında kutlanan SGK Haftası etkinlikleri kapsamında Adana Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Şahbaz ile görüşen Canpolat, İstihdam Seferberliği'ne ilişkin rakamları paylaştı. Adana iş dünyasının seferberliğe katkı konusunda olağanüstü çaba gösterdiğini ifade eden Canpolat, "İlk etapta 15 bin olarak belirlenen rakam 17 bin 785'e ulaştı. İstihdamın sektörlere göre dağılımında inşaatın 3 bin, otomotivin de 2 bin 250 rakamı ile öne çıktığını görüyoruz. Adana'nın, bu sınavdan başarı ile çıkmasına önemli destek sunan başta Adana Ticaret Odası olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
ATO Meclis Üyesi Cemal Akın, Genel Sekreter Vekili Birol Yarman ve Genel Sekreter Yardımcısı Barış Gökhan Topal'ın da katıldığı ziyarette konuşan ATO Başkan Vekili Mehmet Şahbaz da İstihdam Seferberliğinin toplumsal dayanışma ruhunu öne çıkaran örnek bir proje olduğunu söyledi.
Tüm işletmelerin bu projeye destek olmak için olağanüstü çaba gösterdiğini ifade eden Şahbaz, "Adana olarak, ilk etapta çalışan sayısının yüzde 5'ine karşılık gelen 15 bin yeni istihdam sözü verdik. Şu anda gelinen rakam 17 bin 785. Bu rakama ulaşılmış olması Adana için önemli bir başarı. Yılsonuna kadar bu rakamı daha da yukarılara taşıma arzusundayız. Bunu da Adana iş dünyası olarak başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Canpolat'tan yapılandırma uyarısı
Ziyaret sırasında SGK prim borcu yapılandırılmasında ikinci taksit için son günün 31 Mayıs olduğuna işaret eden Canpolat, "Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi borçları, SGK ve belediyelere borçlar düzenleme kapsamında yer alıyor. Yapılandırma yapan vatandaşların borçlarının ilk iki taksitini ya da peşin ödemeyi bu tarihe kadar yapması gerekiyor. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedeceklerdir" uyarısında bulundu.
(ELF-Y)

17.05.2017 12:37:27 TSI
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