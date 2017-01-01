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5. Geleneksel Süt Koşusu yapıldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi tarafından Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında 5. Geleneksel Süt Koşusu yapıldı. Koşuda dereceye girenlere ödül olarak madalya takdim edilirken sonuncuya da bir koli süt hediye edildi.

ERÜ Veterinerlik Fakültesi tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Süt Koşusu'na katılan öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarış renkli görüntülere sahne olurken, diğer öğrenciler de yarışmacılara destek verdi. Etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Veterinerlik Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yeliz Yıldırım, bu yıl yapılacak olan etkinlikleri küresel ısınma ve iklim değişikliğine ayırdıklarını belirterek, "Dünya süt Günü etkinlikleri çerçevesinde her sene olduğu gibi bu sene de koşumuzu gerçekleştirdik. Bu sene etkinliğimizi küresel ısınma ve iklim değişikliği konularına ayırmak istedik. Bu konuda dünyanın gerçekten büyük problemleri var. Nüfus artışı, çarpık şehirleşme, betonlaşma, tarım alanlarının daralması; havanın, suyun, toprağın yoğun şekilde kirlenmesi. Bunun halk sağlığına direk etkileri var. Öte yandan gıdaların kirlenmesi hayvancılığı, ülkemiz insanının beslenme koşullarını, sağlık durumunu son derece etkileyen faktörler. Biz de buna duyarsız kalamadık. Bu seneki konumuzu global iklim değişikliği ve süt konusu olarak belirledik. Fakültemiz ve değişik fakültelerden yoğun bir katılım oldu etkinliğimize. Dereceye girenlere madalyalarımız olacak, sonuncuya da bir koli süt hediye edip bu seneki etkinliğimizi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Koşunun ardından dereceye giren Ahmet Bozkuş, Erdinç Cinoğlu ve Ali Arıcan'a madalyaları takdim edilirken sonuncu olan Esra Yerlikaya'ya bir koli süt hediye edildi.

(TB-SK)



17.05.2017 12:37:31 TSI

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