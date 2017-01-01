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Minikler aileleriyle doyasıya eğlendiler

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:39
Minikler aileleriyle doyasıya eğlendiler
Minikler aileleriyle doyasıya eğlendiler

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - 2016-2017 yılı eğitim öğretim döneminde açılan Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin minikleri hem Anneler Günü'nü kutladı, hem de yılsonu töreni yaptı.
Kreş bahçesinde gerçekleşen törene Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve eşi Ruhan Işık, Hayırsever Hamdi Gençoğlu'nun eşi Hanife Gençoğlu, Kreş Müdüresi Fatma Nur Ergün ve miniklerin aileleri katıldılar. Törenin açışında konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Okul birinci mezunlarını veriyormuş gibi hisse kapıldım buraya gelince. Ben vatandaş olarak da belediye başkanı olarak da eğitimi çok önemsiyorum. Okuduğum bir makalede çocukların 1 yaşından itibaren öğrenmeye başladığı yazıyordu. Bu nedenle eğitime olan yatırımlarımızı iyi planlamaya çalışıyoruz. Sağolsunlar Hamdi Gençoğlu da çok iyi bir hayırsever. Burasını çok iyi planladılar. İşbirliği içinde Biga'da eşi benzeri olmayan bir kreş ortaya çıkardık. Kreşimizi Eylül ayında 29 öğrenciyle açtık. Şu anda 45 öğrencimiz var. Kapasitemiz 60 ama her geçen gün sayı artıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha kalabalık olacaktır. Eğitimi önemsiyoruz, burayı bu nedenle hayata geçirdik. Ailelerimiz de destek oldular. Bunun için hepinize teşekkür ederim. Hiçbir zaman gözünüz arkada kalmasın. Müdürümüz, öğretmenlerimiz çocuklarımızla canla başla ilgileniyorlar. Bir sıkıntı olduğu zaman da biz her zaman buradayız. Bir diğer kreşimizi de Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 sınıf ve 100 öğrenci kapasiteli olarak Eylül ayında eğitim öğretime başlatacağız. Burası 12 ay boyunca açık. Bugün buraya katılan hepinize teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.
Program minik Kalpler, Yıldızlar ve Gülen Yüzler sınıfı öğrencilerinin renkli sahne gösterileri, anneleriyle yaptıkları yarışmalar, şiirlerin okunması ve ikram ile sona erdi.
(GD)

17.05.2017 12:39:35 TSI
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