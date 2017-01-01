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Engelli öğrencilerden 'Engelliler Haftası' programı



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Engelliler Haftası' kapsamında, program düzenlendi.

Hayriye Mahallesinde bulunan 70 engelli öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul müdürü İbrahim Halil Özer günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okuyup, şarkılar söyledi, tiyatro ve halk oyunları gösterileri sundu. Programda üç engelli çocuk annesi olan Melek Köprü'ye, yılın annesi ödülü verilirken duygulu anlar yaşandı.

Yaklaşık bir saat süren programa Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Emniyet Müdürü Vekili Abdullah Ulu, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik ile çok sayıda okul müdürü ve veliler katıldı.

(CS-SD-Y)



17.05.2017 12:40:27 TSI

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