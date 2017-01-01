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GESTAŞ Genel Müdürü Uslu'dan Genel Sekreter Köklü'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü yü makamında ziyaret etti.

Genel Müdür Volkan Usluyu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, ziyaret için teşekkürlerini iletti. Köklü'ye yeni görevinde başarılar dileyen Uslu, "Biliyoruz ki bu göreviniz öncesinde üstlendiğiniz diğer vazifeleri başarıyla yerine getirdiniz. İnanıyoruz ki Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinizi de başarıyla ve layıkıyla yürüteceksinizdir. Bizler de bu hususta üzerimize düşen bir görev var ise sizlere yardımcı olmaya hazırız. Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çanakkaleye en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirterek ziyaret nedeniyle Genel Müdür Uslu'ya teşekkürlerini iletti.

(GD)



17.05.2017 12:42:59 TSI

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