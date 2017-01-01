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Bozüyüklü gençler destanların yazıldığı Çanakkale'ye yola çıktı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ve lise 11. sınıf öğrencilerini kapsayan Çanakkale Kültür Gezileri başladı.

Geçtiğimiz günlerde Bozüyük Kaymakamlığı, Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan 3'lü protokol kapsamında Bozüyüklü gençler Çanakkale'de yazılmış destanların yalnızca ders kitaplarında kalmamaları için ve gösterilen kahramanlıkları yerinde görmeleri için tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale ve şehitliklerimizi ziyaret edecek. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek olan ve savaş yıllarında çok önemli mücadelelere sahne olmuş Çanakkale gezilerinde Lise 11. sınıf öğrencileri düzenlenen günlük turlar ile tarih kitaplarından okudukları mücadeleleri yerinde ziyaret edecek. Kültür turları kapsamında ilk öğrenci kafilesi yola çıkarken öğrencileri yolcu etmek için Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik Cumhuriyet meydanına gelerek, "Sizler bu ülkenin geleceği olarak tarihimizi en iyi bilmesi gereken bireylersiniz. Oralarda yazılmış kahramanlıkları yerinde görerek, bu ülkenin ne zor şartlar altında bu günlere geldiğini çok iyi anlamanızı istiyorum, Bu gezilerin düzenlenmesinde Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

(İC-KÇ)



17.05.2017 12:43:57 TSI

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