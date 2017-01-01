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Kursiyerler, ürünlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, çocuk kıyafetleri, nişan elbisesi ve çeyiz hazırlığı kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, ürünlerini sergiledi.

Serginin açılışı töreninde konuşan Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, 6 ay süren kurslara 28 kursiyerin katıldığını ifade etti. Kılıçarslan, "Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi olarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya ve onlara gerekli eğitimi vermeye çalışıyoruz. 28 kursiyerimizin katıldığı ve 6 ay süren giyim kursumuzun yıl sonu sergisini açtık.Kursiyerlerimizin el emeklerini, göz nurlarını vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Vatandaşlarımıza yönelik kurslarımız hız kesmeden önümüzdeki dönemde de devam edecek" dedi.

Açılış törenine Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, İlçe gençlik spor müdürü Turhan Yavuz,daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.(YD-EFE)



17.05.2017 12:45:06 TSI

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