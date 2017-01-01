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Kemal Selçuk okurlarıyla buluştu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:46
Kemal Selçuk okurlarıyla buluştu
Kemal Selçuk okurlarıyla buluştu

(Fotoğraflı)

Yasin Keskin
BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Edebî Kazılar söyleşisinde okurlarıyla buluşan yazar Kemal Selçuk, "Başka yazarlardan beslenmedikçe iyi bir ilerleyiş sergileyemezsiniz" dedi.
Son kitabı Cemiyet Kaçkını ile Bursa'da yaşanan bir kurguyu anlatan yazar Kemal Selçuk, Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Edebî Kazılar söyleşine katıldı. Akkılıç Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide Kemal Selçuk, Hakan Akdoğan'ın sorularıyla yazarlık süreci ve kitapları üzerine sohbet etti. Söyleşiye, yazma serüvenini anlatarak başlayan Kemal Selçuk, ilkokul 4'üncü ve 5'inci sınıftayken çizgi romanlara duyduğu ilgiyi anlattı. Yazarın en büyük hazinesinin, çocukluğun düş ülkesine yaptığı yolculuklar olduğunu söyleyen Kemal Selçuk, "Yazma serüvenim 4 ve 5'inci sınıfta okuduğum çizgi romanlarla başladı. Onlar benim hayal dünyamı geliştirdi. Beyaz kağıdın üzerine çizgi romanlar çizer ve diyaloglar yazar, onları arkadaşlarıma verirdim. İlk okuyucu kitlem arkadaşlarım oldu. Daha sonra Agatha Christie romanları okumaya başladım. O romanlar benim hayal dünyamın gelişmesine katkı koydu. Liseden sonra babamın da yönlendirmesi ile kısa hikayeler yazmaya başladım. 1999 ile 2002 yılları arasında artık meyveleri toplamaya başladım. Yazdığım 22 öyküyü Ağaç Adam kitabımda topladım. Başka yazarlardan beslenmedikçe iyi bir ilerleyiş sergileyemezsiniz" dedi.
Yazmanın insanı farklı türlere yönelttiğini belirten Selçuk,"İlk olarak Ağaç Adam'ı yazdım. Ağaç Adam'ın ardından da kısa öyküye devam ederim sandım, ama yazmak beni başka bir yöne çekti. Uzun hikayeler yazmaya başladım. Hâlâ kısa öyküye dönesim var. Kısa öyküyü şu an denemiş olmama rağmen yazamıyorum" ifadelerini kullandı.
(MŞ)

17.05.2017 12:46:26 TSI
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