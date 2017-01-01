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MASKİ'nin altyapı çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Şükrü Sağlam

MALATYA (İHA) - Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya genelinde başlatılan alt yapı çalışmaları hızla ilerliyor. Bu kapsamda Darende ilçesine bağlı Nurkuyu Mahallesinde alt yapı çalışması yapıldı.

MASKİ'nin yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu aktaran Nurkuyu Mahalle Muhtarı Mehmet Turgut, "1996 yılından buyana 8 sefer alt yapı yapımı için müracaat ettik. Ancak bir türlü olmadı. Şimdi mahallemiz altyapı ile tanıştı. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir ise, MASKİ olarak 3 yılda yaklaşık 175 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Şuan başladığımız yatırımlarla beraber bu rakam 325 milyonu buldu. İlçelerimizin alt yapısını yenilemeye çalışıyoruz. Hizmetlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

(ŞS-BT-Y)



17.05.2017 12:46:09 TSI

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