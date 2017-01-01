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Optimum'da Gençlik Bayramı Spor Festivaliyle kutlanacak



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilecek Spor Festivali ile kutlanacak.

Spor ürünleri satışı yapan bir mağaza tarafından düzenlenecek etkinlik, ziyaretçilere heyecan dolu bayram yaşatacak. Spor festivalinde sporseverler için tırmanış duvarı, trambolin ve masa tenisi etkinlikleri gün boyu devam edecek. 12.00-18.00 saatleri arasında ok atma, dart ve ip atlama gibi pek çok yarışmanın gerçekleştirileceği etkinlikte kazananlara sürpriz hediyeler verilecek.

(ELF-Y)



17.05.2017 12:46:12 TSI

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