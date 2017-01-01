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Meşe türlerinin tespiti ve planlanması eğitimi



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Biga Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde 'Meşe türlerinin tespiti ve planlanması eğitimi' düzenlendi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda verilen eğitime Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Orman İşletme Müdürleri, Şube Müdürleri, İşletme Şefleri ve teknik elemanlar katıldı. Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Türkiye'de 17 çeşit meşe türü bulunduğunu söyledi. Ulusoy yaptığı açılış konuşmasında, "Bölge Müdürlüğümüzde 586 bin hektar ormanın 156 bin hektarlık kısmını meşe kaplamaktadır. 9 çeşit meşe türü bulunmakta olup meşe ile ilgili çalışmalarımız yok denecek kadar azdır. Meşe, Türkiye için çok önemli bir tür olup, İç Anadolu'da yıllardan beri varlığını sürdürmüş ağaçlardan bir tanesidir. Meşe türlerinin birçoğunu yok ettik. Benim gözlemim traktörler çıktıktan sonra insanlar her yere gider oldular. Meşe ağaçlarını ve köklerini keserek odun yaptık, kış şartları ağır olduğundan yaktık. Meşe sahalarını tarla yaptık, bu acı bir gerçek. 30-40 yıl böyle yaşadık. Gölgesinde oturacak meşe ağacı bulamadığımız zaman üzülüyoruz. Meşe konusunda çalışılacak, araştırılacak çok konu var. Amenajman planlarımızda sadece meşe olarak bahsedip geçmek doğru değildi. Bu çalışma ile hangi meşe türünün nerede olduğu belirlenecek" diye konuştu.

Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisi Abbas Şahin tarafından meşe ile ilgili sunum yapıldı. Eğitim daha sonra Kapanbelen köyü altındaki arazide devam etti.

(GD)



17.05.2017 12:46:20 TSI

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