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Belediye personellerine itfaiye eğitimi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:52
Belediye personellerine itfaiye eğitimi
Belediye personellerine itfaiye eğitimi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Yangın ve doğal afetlere müdahale amacıyla başlattığı gönüllü itfaiyecilik eğitimine devam Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurumların talepleri üzerine personellere de itfaiye eğitimi veriyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, yangın ve doğal afetlere müdahale etmek amacıyla başlattığı gönüllü itfaiyecilik eğitimleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kamu veya özel kurumlarda çalışan personellere de itfaiyecilik eğitimi vermeye başladı. Silopi Elektrik Üretim A.Ş'nin talebi üzerine şirket bünyesinde çalışan 19 personele, Mahabad Bulvarı'nda bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı Kayapınar Grup Sahasında temel itfaiyecilik eğitimi veriliyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen temel itfaiye eğitimi, iki hafta sürecek.

Eğitim konuları
İtfaiyecilik eğitimi teorik ve pratik derslerden oluşuyor. Teorik eğitimde personeller, "temel yanma ve yangın bilgisi, olay yerindeki tehlikeler, olay yerinde organizasyon, malzeme bilgisi, tehlikeli maddeler, arama ve kurtarma, trafik kazalarına müdahale, enkaz altı arama ve kurtarma, itfaiye yönetmeliği, sel baskınlarına müdahale yöntemleri ve elektrik yangınlarına müdahale" konularında bilgi veriliyor. Teorik eğitimin tamamlanmasının ardından personeller, İtfaiye Daire Başkanlığı Kayapınar Grup Sahasında yangınlara, enkaz altı kurtarma ve doğal afetlere müdahale etmeyi pratik yaparak öğreniyor.
(İHA-MP-Y)

17.05.2017 12:52:20 TSI
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