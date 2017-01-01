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Engelli vatandaşlar sinema keyfi yaşadı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:54
Engelli vatandaşlar sinema keyfi yaşadı
Engelli vatandaşlar sinema keyfi yaşadı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikte işitme engelli vatandaşlara sinema keyfi yaşattı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca engellilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası'nın son gününde işitme engelli vatandaşları sinema etkinliğinde buluşturdu. Engelli vatandaşlar, Gül Şifresi filmini izlemek için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonu'nu doldurdu. İşitme engelliler tarafından çekilen, oyuncuların tamamı işitme ve konuşma engelli olan Gül Şifresi filmi, engelli vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. İşitme engelli vatandaşlar, etkinlikte sinema keyfini doyasıya yaşadı. Film gösteriminin ardından yapılan konuşmalarda, toplumda herkesin birer engelli adayı olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiği belirtilirken, engelli vatandaşlar ise engellilere yönelik düzenlediği etkinlikler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Gül Şifresi filmi yönetmeni Akif Erman'a çiçek verildi.
(İHA-MP-Y)

17.05.2017 12:53:56 TSI
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