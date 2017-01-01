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Yaralı şahin koruma altına alındı



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan yaralı şahin koruma altına alındı.

Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, gelen bir ihbarı değerlendirerek Kacer Mahallesi'nde bulunan yaralı şahini gözetim altına aldı. Konu hakkında açıklama yapan Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personellerinden Sebahattin Bildirici, elektrik direğine çarpan şahinin yaralandığını belirterek, "Yaralı bir şahin olduğu ihbarını alınca hemen bulunduğu yere gittik. İl şefliğimizi de bilgilendirerek yaralı şahini gözetim altına aldık" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parkla Şefliği tarafından gözetim altına alınan yaralı şahinin tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesine gönderileceği öğrenildi.

(SAD-MSA-Y)



17.05.2017 12:54:32 TSI

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