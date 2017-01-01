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Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları ekibi bölge ikincisi oldu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Halk Oyunları ekibi, Ankara'da gerçekleştirilen Türk Halk Oyunları Federasyonu Grup Bölge Finalinde ikinci oldu.

Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Türk Halk Oyunları Federasyonu Grup Bölge Finaline katıldı. Yarışmaya büyükler kategorisinde Eskişehir Yöresi Halk Oyunları ile katılan ekibin eğitmenliğini Ceren Seda ve Oktay Şahin yaptı. Yedekler de dahil 34 kişiden oluşan Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Ankara'da gerçekleşen Türk Halk Oyunları Federasyonu Grup Bölge Yarışmasında ikinci oldu.

Türk Halk Oyunları Federasyonu Grup Bölge Yarışması için yaklaşık 4 ay öncesinden çalışmaya başladıklarını belirten Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları ekibi, bu yarışma için haftada 2 gün çalışma yaptıklarını kaydetti. Emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten Halk Oyunları ekibi, "Şimdi sıra İzmir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında. O yarışmada da iddialıyız. Desteklerini esirgemeyen her zaman yanımızda olan Odunpazarı Belediyesi Belediye Başkanı Avukat Kazım Kurt'a teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundular.

(BRK-



17.05.2017 12:54:50 TSI

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