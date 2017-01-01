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20 Mayıs Dünya Metroloji Günü kutlanacak



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü kutlanacak.

Zonguldak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü'nün kutlanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Ölçüm bilimi anlamına gelen "Metroloji" tarihinin, binlerce yıl öncesine dayandığı bilinmektedir. Yıllar içerisinde ticaretin insan hayatında daha fazla yer almasıyla birlikte ülkeler arası ilişkiler de artmaya başlamış ve ülkeler arası farklı ölçüm birimleri ve yöntemleri kullanılmasından dolayı ticarette büyük sorunlar yaşanmıştır. Bunun neticesi olarak özellikle ağırlık ve uzunluk birimlerini karşılaştıracak, bu konuda birliği sağlayacak bir ölçme sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda hem ortak bir birimler sistemi oluşturmak hem de farklı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun da aralarında bulunduğu 17 ülke tarafından 20 Mayıs 1875 tarihinde Paris'te Metre Konvansiyonu imzalanmıştır. Bu tarih günümüzde 80'den fazla ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle "Dünya Metroloji Günü" olarak kutlanmaktadır. Metroloji konusunda bilinç ve farkındalığın arttırılması amacıyla kutlanan bu gün; metroloji alanında faaliyet gösteren iki önemli uluslararası kuruluş olan BIPM (Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu) ve OIML (Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı) ortak çalışması ile organize edilmektedir. 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü'nün ülkemizdeki kutlama faaliyetleri ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi, sağlık vb. birçok alanda çok önemli bir yere sahip olan ve bu özelliği ile toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren metroloji biliminin 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü vasıtasıyla daha büyük kitlelere duyurulması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü çerçevesinde yapılacak kutlama ve farkındalığı artırma etkinlikleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri aracılığıyla tüm illerde gerçekleştirilecektir. Valilerimizin ziyaret edilmesi ile başlayacak olan program, öğrenci ve esnaf buluşmaları ile sürdürülecek olup, Dünya Metroloji Günü etkinliklerinde temel amaç, kamuoyuna çeşitli araçlar ile metrolojinin önemini anlatmak olacaktır" denildi.

(OA-OA-Y)



17.05.2017 12:55:49 TSI

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