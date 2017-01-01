ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

20 Mayıs Dünya Metroloji Günü kutlanacak

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:55
20 Mayıs Dünya Metroloji Günü kutlanacak

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü kutlanacak.
Zonguldak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü'nün kutlanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Ölçüm bilimi anlamına gelen "Metroloji" tarihinin, binlerce yıl öncesine dayandığı bilinmektedir. Yıllar içerisinde ticaretin insan hayatında daha fazla yer almasıyla birlikte ülkeler arası ilişkiler de artmaya başlamış ve ülkeler arası farklı ölçüm birimleri ve yöntemleri kullanılmasından dolayı ticarette büyük sorunlar yaşanmıştır. Bunun neticesi olarak özellikle ağırlık ve uzunluk birimlerini karşılaştıracak, bu konuda birliği sağlayacak bir ölçme sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda hem ortak bir birimler sistemi oluşturmak hem de farklı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun da aralarında bulunduğu 17 ülke tarafından 20 Mayıs 1875 tarihinde Paris'te Metre Konvansiyonu imzalanmıştır. Bu tarih günümüzde 80'den fazla ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle "Dünya Metroloji Günü" olarak kutlanmaktadır. Metroloji konusunda bilinç ve farkındalığın arttırılması amacıyla kutlanan bu gün; metroloji alanında faaliyet gösteren iki önemli uluslararası kuruluş olan BIPM (Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu) ve OIML (Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı) ortak çalışması ile organize edilmektedir. 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü'nün ülkemizdeki kutlama faaliyetleri ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi, sağlık vb. birçok alanda çok önemli bir yere sahip olan ve bu özelliği ile toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren metroloji biliminin 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü vasıtasıyla daha büyük kitlelere duyurulması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü çerçevesinde yapılacak kutlama ve farkındalığı artırma etkinlikleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri aracılığıyla tüm illerde gerçekleştirilecektir. Valilerimizin ziyaret edilmesi ile başlayacak olan program, öğrenci ve esnaf buluşmaları ile sürdürülecek olup, Dünya Metroloji Günü etkinliklerinde temel amaç, kamuoyuna çeşitli araçlar ile metrolojinin önemini anlatmak olacaktır" denildi.
(OA-OA-Y)

17.05.2017 12:55:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
BEÜ'de sertifika programları devam ediyor
YEREL

BEÜ'DE SERTİFİKA PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR
Fidanlıkta kayın tohumları fidana dönüştü
YEREL

FİDANLIKTA KAYIN TOHUMLARI FİDANA DÖNÜŞTÜ
Rektör Özer, maden şehitlerini andı
YEREL

REKTÖR ÖZER, MADEN ŞEHİTLERİNİ ANDI
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Zonguldak'taki grizu faciasının 7. yılı
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ GRİZU FACİASININ 7. YILI
Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması
YEREL

ANTALYA'DA MADEN OCAĞINDA GAZ SIKIŞMASI
Zonguldak'ta kaybolan lise öğrencisi bulundu
YEREL

ZONGULDAK'TA KAYBOLAN LİSE ÖĞRENCİSİ BULUNDU
Erdemir Anadolu Lisesinden yağlı boya sergisi
YEREL

ERDEMİR ANADOLU LİSESİNDEN YAĞLI BOYA SERGİSİ
Voleybol takımından Tekin'e ziyaret
YEREL

VOLEYBOL TAKIMINDAN TEKİN'E ZİYARET
Zonguldak'ta cinsel istismar davasında karar
YEREL

ZONGULDAK'TA CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA KARAR
BEÜ Ulusal Gençlik Parlamentosunda tanıtıldı
YEREL

BEÜ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSUNDA TANITILDI
Çaydeğirmeni beldesinde 19 Mayıs etkinliği
YEREL

ÇAYDEĞİRMENİ BELDESİNDE 19 MAYIS ETKİNLİĞİ
BEÜ, SAR verilerinin kullanımında danışmanlık hizmeti verecek
YEREL

BEÜ, SAR VERİLERİNİN KULLANIMINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK
Devrek'te obezite ve diyabet programı etkinliği
YEREL

DEVREK'TE OBEZİTE VE DİYABET PROGRAMI ETKİNLİĞİ
BEÜ'de bilgisayar destekli simülasyon laboratuvarı hizmete girdi
YEREL

BEÜ'DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİMÜLASYON LABORATUVARI HİZMETE GİRDİ
Bahçede otlarken elektrik çarpan inek telef oldu
YEREL

BAHÇEDE OTLARKEN ELEKTRİK ÇARPAN İNEK TELEF OLDU
MESTEK 2018'de BEÜ'de gerçekleştirilecek
YEREL

MESTEK 2018'DE BEÜ'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Zonguldak nüfusunun yüzde 14'ünü genç nüfus oluşturdu
YEREL

ZONGULDAK NÜFUSUNUN YÜZDE 14'ÜNÜ GENÇ NÜFUS OLUŞTURDU
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Futbolcuların otomobilleri
FUTBOL

SADECE ONDA VAR! İŞTE ŞAMPİYONUN OTOMOBİLİ

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...