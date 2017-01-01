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Bismil Entegre Su Projesi'nde hazırlıklar son aşamada



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Bismil ilçesinin altyapı sorununu köklü bir çözüme kavuşturacak Bismil Entegre Su Projesi'nin hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile Atıksu Arıtma Tesisi'ni kapsayan projenin, 2018'in ilk çeyreğinde başlayıp 2019'un başında bitirilmesi hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Bismil ilçesinin altyapı sorununu kökten çözecek olan Bismil Entegre Su Projesi'ni adım adım hayata geçiriyor. Proje kapsamında Bismil'de içme suyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi ve Atıksu Arıtma Tesisi yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı'ndan temsilciler ile Müşavir SWECO Firmasından temsilcilerin olduğu bir heyet, projenin onayı öncesi Bismil'e inşaatların yapılması öngörülen sahayı inceledi. Ardından DİSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.



30 milyon avro bütçeli

Bismil Entegre Su Projesi'nin taslak fizibilite raporu ve taslak projeleri müşavir firma olan SWECO tarafından Bakanlığa sunuldu. Taslak Fizibilite Raporuna göre, Öncelikli Yatırım Planı ve Bütçesi'nde İçme suyu şebekesi, Kanalizasyon şebekesi, Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı bulunuyor. Bismil Entegre Su Projesi için yaklaşık 30 milyon avro bütçe ayrılması planlanıyor.



İhale süreçleri başlayacak

Müşavir SWECO Firması, işin kapsamındaki Master Planı, Fizibilite Raporu, İhale Dokümanları ve IPA Başvuru Formunu hazırladıktan sonra Bakanlık ve Delegasyonun onayı alınacak, ardından IPA Başvuru Formuna giren işler için ihale süreçleri başlayacak. Hazırlık aşaması tamamlanmak üzere olan projenin 2018 yılının ilk çeyreğinde başlaması öngörülüyor. Türkiye'de Entegre Su Projelerinin Hazırlanması için Teknik Destek Projesi kapsamında Bismil Entegre Su Projesi de yer alıyor. Söz konusu projenin sözleşmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı ile SWECO firması arasında 26 Aralık 2012 tarihinde imzalanmıştı. Proje kapsamında, Türkiye'de 30 yıllık zaman diliminde su ve atıksu ihtiyaçlarının belirlenmesi, 5 yıllık dönemde Öncelikli Yatırım Programının belirlenmesi, Öncelikli Yatırım Programı kapsamında su, atıksu ve yağmur suyu ihtiyaçları belirleniyor ve Master Plan, Fizibilite Raporu, ÇED Raporu, İhale Dokümanları ve IPA Başvuru Formu hazırlanıyor.

(İHA-MP-Y)



17.05.2017 12:56:09 TSI

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