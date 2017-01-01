YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. otosiklet Kulübü Üyelerinden Kocasinan'a Ziyaret

Motosiklet Kulübü Üyelerinden Kocasinan'a Ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesinin hafta sonunda gerçekleştirdiği Kuşçu Tatil Köyü tanıtım günlerinin yankısı sürüyor.

Etkinliğe katılan Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri,'Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri' etkinliğinde sporun gelişmesine ve desteklerinden dolayı Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Motor sporcularını Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç misafir etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, Motosiklet Kulübü Üyeleri'nin etkinliğe renk kattığını söyledi. Sporun insan hayatında çok büyük önemi olduğuna vurgu yapan Hasan Kılıç, "Kocasinan Belediyesi olarak eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Bunlardan biri olan spor, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürebilmesi için olmazsa olmazıdır. Bundan dolayı Kocasinan Belediyesi olarak spor ile ilgili bütün etkinliklerimizde elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bundan sonrada spora ve sporcuya desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu adına konuşan Gökhan Ramazanoğulları ise, sosyal projelerin hepsinde yer almak istediklerini belirterek, "Kocasinan Belediyesi'nin etkinlikte bizlere destek vermesi bizi çok mutlu etti. Öncelikle teşekkür ederim. Böylelikle ülkemizde motosikletçilere bakılan önyargıyı değiştirmek istiyoruz. Şuan da Kayseri'de 35 üyemiz var. Bizler, trafikte motosiklet sürücülerinin kask ve ekipmanlarını kullanmasını ve kurallara uyması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle motor sürücülerine kask kullanımı ve güvenli sürüş konusunda bilinçlendirmeye hedefliyoruz" diye konuştu.

Ziyarette, Pars Chopper Motosiklet Grubu üyeleri ile Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, belediye hizmet binasının önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

(AG-AÖ-Y)



17.05.2017 12:58:41 TSI

NNNN

