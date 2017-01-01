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Şehrin başkanı şehrin takımıyla



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ikinci yarıda büyük bir başarı göstererek ligde kalmayı garantileyen Kayserispor'a bir yemek verdi.

Yemekte spor camiasına çok önemli mesajlar veren Başkan Çelik, ikinci yarıda ilk devre aldığı puanı ikiye katlayan Kayserispor'un ilkleri yaşattığını belirtti ve bu başarının nasıl elde edildiğini özetledi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir de, "Kayserispor tarihinde bir belediye başkanı takıma ancak bu kadar sahip çıkabilirdi" dedi ve Başkan Çelik'e destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor'a verdiği yemeğe Vali Süleyman Kamçı ile birlikte katıldı. Başkan Çelik, yemek öncesi Vali Süleyman Kamçı ile Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Eski Talas Öğretmenevi'ni gezdi ve yakında halka açılacak olan Eski Öğretmenevi'nde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



"KAYSERİSPOR ADETA UMUTSUZ VAKA GİBİ GÖRÜLÜYORDU"

Yemeğe, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Mesut Bakkal ve futbolcular katıldı. Yemekte yaptığı konuşmada önemli açıklamalar yapan Başkan Çelik, Kayserispor'un azim ve gayretle bugünlere geldiğini belirtti ve hangi noktadan bugünlere gelindiğini özetledi. Başkan Çelik şöyle konuştu: "Devre arasında takımın önemli futbolcularından alacaklarını alamadıkları için sözleşmelerini feshedip gidenler vardı. Teknik direktör ayrılmış, alt yapı hocası takımı çalıştırıyordu. Futbolcu, teknik adam, menajer ve piyasa borçları nedeniyle her tarafta hacizleri olan ve transfer tahtası kapanmış bir kulüptü. Taraftar desteği de yok denecek kadar azdı. Şehri yönetenler ve Kayserispor sevdalılarının bir araya getirilemediği bir yönetim anlayışı vardı. İlk yarıda toplanan 12 puanla küme düşmesine herkes kesin gözüyle bakıyor, umutsuz vaka olarak görülüyordu."



"İKİNCİ YARIDA İLKLERİ YAŞADIK"

İlk yarıyı bu olumsuzluklarla kapatan Kayserispor'un ikinci yarıda nasıl bir başarı yakaladığını anlatan Başkan Mustafa Çelik, "Ocak ayında Kayserispor kaygısını çekenler bir araya geldi ve Erol Bedir başkanlığında bir yönetim oluşturuldu. Bu yönetimle birlikte sözleşmesi devam eden futbolcuların alacakları halledildi. Federasyona olan borçlar ödenerek transfer tahtası açıldı. Yeni 10 oyuncu transfer edildi. Bu kadar sıkıntıya rağmen bu ölçüde transfer yapan bir kulüp yoktur. İkinci yarıda olağanüstü başarı yakalandı ve birçok ilk gerçekleştirildi. İlk yarıda 12 puanımız vardı. İkinci yarıda bitime üç maç kala 24 puan toplandı. İkinci yarı performansı ile ilk 3-4 içine girmeyi başardık. İlk yarıda da aynı performansı gösterseydik üstten dördüncü olacaktık. Büyük takımlar dediğimiz ligde şampiyon olmuş Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Trabzonspor ve Bursaspor maçlarından 4 galibiyet bir beraberlikle 13 puan çıkardık. Düşme hattında olup da büyük takımlar karşısında bu denli başarı gösteren bir takım olamaz. Ayrıca Trabzonspor'a karşı deplasmanda galibiyetimiz yoktu ve ilk kez bunu başardık. Ligin ilk yarısında küme düşmesine kesin gözüyle bakılan bu takım, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla Türkiye gündemine oturmuş ve iki oyuncusunu milli takıma göndermeyi başarmıştır. Bu başarılarla ilk yarıda 12 puanla sonuncu olan takımımız üç hafta kala ligde kalmayı garantilemiştir. Ayrıca, ilk yarıda kombine sayısı 3 bin 600'dü. Bir yönetim farklılığı ve bu şehri takımıyla barıştırma anlayışıyla kombine sayısı 12 bin 600 oldu ve üçe katlandı. Kombine sayısı açısından bakıldığında Türkiye'de kulüpler sıralamasında üst sıralara yükseldik" dedi.

Elde edilen başarıdan dolayı Kulüp Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu başta olmak üzere teknik heyet ve futbolculara teşekkür eden Başkan Çelik, en büyük teşekkürü de sürekli takımın yanında olan taraftarların hak ettiğini söyledi. Başkan Çelik, "Sayın Valim başta olmak üzere tüm kamu bu takımın arkasındaydı. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"BU TAKIM ŞEHRİN TAKIMIDIR"

Bu takımın şehrin takımı olduğu vurgusunu yapan Başkan Çelik, "Demek ki azim ve gayretle hedefe kilitlenince oluyormuş. Şahsi çıkarlar için değil kulüp için, takım için, şehir için çalışınca oluyormuş. Koltuk sevdasıyla şan şöhret peşinde olmadan samimi ve içten çalışınca oluyormuş. Spor kulüpleri üzerinden kendileri için değer yaratmaya çalışmak artık Türkiye'de ortadan kalktı. Kulüp kaynaklarıyla başka güçler oluşturma sevdası da kapandı. Bu takım şehrin takımıdır. Bir yerde kamunundur. Kamunun çıkarlarını korumak da hepimizin görevidir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerinin sonunda bir de müjde vererek tesislerdeki binaların eksikliklerinin dile getirildiğini hatırlattı ve ikinci yarıda gösterilen başarıyla ilklerin yaşatılması nedeniyle tesislerdeki tüm eksiklikleri bitirip sezona hazır hale getirme sözü verdi.



"BİR BELEDİYE BAŞKANI ANCAK BU KADAR SAHİP ÇIKABİLİRDİ"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de sözlerine Başkan Çelik'e teşekkür ederek başladı. Başkan Çelik'ten Kayserispor tarihindeki en büyük desteği aldıklarını ifade eden Bedir, "Sayın Başkanımıza daveti için teşekkür ediyorum. Normalde bir davet verilir ve davet edilenlerden bir şey istenir. Fakat Sayın Başkan farklılığını gösterdi ve hem davet edip teşekkür etti hem de hasretini çektiğimiz tesisleri bitirme sözünü verdi. Başkanım kendisiyle ilgili bir şey söylemedi; ama şu kadarını söyleyeyim. Kayserispor tarihinde bir belediye başkanı ancak bu kadar takıma sahip çıkabilirdi. Yine Kayseripsor tarihinde şehrin bakanı ancak bu kadar emek verebilirdi. Kendilerine ve her zaman yanımızda olan Sayın Valimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Süleyman Kamçı da yaptığı konuşmada iki ay önce Kaysersipror'un düşmeyeceğini takvim yaprağına yazdığını belirterek, tüm takımı kutladı. Vali Kamçı, ikinci yarıda büyük bir başarı gösterildiğini dile getirerek, "Adeta sihirli bir el değmiş gibi seyirci sayısı bile 4-5 kat arttı. Bu performansı gelecek yıl gösterirseniz şampiyonluğa oynarsınız" diye konuştu.

(AG-AÖ-Y)



17.05.2017 12:59:17 TSI

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