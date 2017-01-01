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Başkan Çelik, 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

-Başkan Çelik, "Milli harp sanayimizin kilometre taşı"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nı ve Komutanlık bünyesindeki Ana Tamir Fabrikası'nı ziyaret etti. Başkan Çelik, Ana Tamir Fabrikası'nın Türk milli harp ve savunma sanayimizin kilometre taşlarından biri olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i 2. Ana Bakım Merkezi Komutanı Albay Tayfun Türkoğlu karşıladı. Başkan Çelik, Albay Tayfun Türkoğlu ile bir süre görüştü ve 2. Ana Bakım Merkezi'nin çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik günün anısına şeref defterini de imzaladı. Başkan Çelik, daha sonra 380 bin metrekarelik alanda 1954 yılından bu yana tank ve her türlü paletli araçların modernizasyonunu yapan 2. Ana Bakım Merkezi komutanlığının üretim alanlarını gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, öğle yemeğini de 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda personelle birlikte yedi. 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nın Türk milli harp ve savunma sanayinin kilometre taşlarından olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, yapmış olduğu ziyaretle Kayseri'nin gururu olan komutanlık bünyesindeki tesislerin imkan ve kabiliyetini yerinde görme fırsatı bulduğunu belirtti.

2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nın milli tank projemiz "Altay"ın üretilmesinde de önemli görevler üstleneceğine inandığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, tesislerin gerek makine parkı gerekse teknik kadro itibarıyla yerli tankımızı tek başına üretebilecek kabiliyette olduğunu söyledi. Başkan Çelik, 2. Ana Bakım Merkezi'nin 1000 kişiyi bulan çalışanı ile önemli bir istihdam sağladığını da dile getirerek, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Bakım Merkezi Komutanı ve personeline teşekkür etti.

(AG-AÖ-Y)



17.05.2017 13:00:01 TSI

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