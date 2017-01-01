Edremit Belediyesinden örnek çalışmalar
(Fotoğraflı)
İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlükleri ekipleri; eğitim kurumları, parklar, camiler, taziye evleri ve mezarlıkların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Edremit Belediyesi sosyal ve kültürel sorumluluk bilinci ile ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç dahilinde parkların, eğitim kurumlarının, camilerin, taziye evlerinin ve mezarlıkların temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanılabilir bir Edremit için çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlükleri, Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatları doğrultusunda 112 personelle başta Van Gölü sahilleri olmak üzere tüm alanlarda gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.
(MSA-Y)
17.05.2017 13:00:25 TSI
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