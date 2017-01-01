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SGK'dan DTB'ye ziyaret

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:02
SGK'dan DTB'ye ziyaret
SGK'dan DTB'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, Müdür Yardımcısı Hidayet Baydilli ve Denetmen Samed Uğur ile birlikte, Ticaret Borsası'nı (DTB) ziyaret etti.
SGK heyetini, DTB Başkanı Engin Yeşil, Meclis Başkanı Ahmet Ay, yönetim kurulu üyeleri, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl ve DTB Genel Sekreteri Kamiran Karadağ karşıladı. Ziyarette konuşan DTB Başkanı Yeşil, sosyal güvenliğin toplum açısından çok önemli bir hizmet olduğunu belirterek ülkelerin refah ve kalkınmışlık seviyelerinin tespitinde sosyal güvenliğin de kriterler arasında yer aldığını belirtti.
SGK İl Müdürü Merttir ise, kurumunun çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, işverenlerin ve sigortalıların prim borçlarına yönelik ödeme kolaylığı getirildiğini anlattı. Yapılan düzenleme ile kanun hakkında bilgilendirmelerde bulunan Merttir, "4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı ocak ve şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı ekim, kasım ve aralık ayları içerisinde kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerin süresinde ödenmiş sayılmaları sağlanmıştır. Böylelikle işverenlerin üzerindeki prim yükünün belli süreler için azaltılması ve ötelenmesi amaçlanmıştır" dedi.
(İHA-MP-Y)

17.05.2017 13:02:27 TSI
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